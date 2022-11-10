Под завалами погибли люди, есть раненые: на Херсонщине фиксируют преступления армии РФ

Ноябрь, 10 в 17:46

В Херсонской области фиксируют очередные военные преступления российской армии, наносящей удары по прифронтовым и деоккупированным населенным пунктам Бериславского района Градами, ракетами и тяжелой артиллерией.

По данным Национальной полиции Украины, в результате вражеских обстрелов есть раненые, под завалами погибли мирные люди, также повреждены жилые дома, гаражи, магазины, аптеки, солнечные электростанции, автомобили, а на дорогах остались воронки от снарядов.

В частности, в полицию обратилась жительница Николаевщины, которая сообщила, что возле Дарьевского моста Херсонской области российские военные расстреляли ее 56-летнего отца и завладели его автомобилем Chery Tiggo.

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Во время оккупации Великой Александровки российские захватчики разграбили автошколу и уничтожили имущество, которое не смогли вывезти.

В то же время в Олешках за наводкой местного коллаборанта военные РФ начали заселяться в пустые дома, владельцы которых временно уехали.

Жители микрорайона Таврический в Херсоне сообщают о мародерстве российских военных, которые выбивают двери в квартиры и вывозят все имущество (бытовую и компьютерную технику, плазменные телевизоры, холодильники, стиральные машинки и даже одежду).

В Нацполиции подчеркнули, что следователи задокументировали военные преступления Российской Федерации. Полиция начала уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).