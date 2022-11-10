Під завалами загинули люди, є поранені: на Херсонщині фіксують злочини армії РФ

Листопад, 10 в 17:46

У Херсонській області фіксують чергові воєнні злочини російської армії, яка завдає ударів по прифронтових та деокупованих населених пунктах Бериславського району Градами, ракетами та важкою артилерією.

За даними Національної поліції України, внаслідок ворожих обстрілів є поранені, під завалами загинули мирні люди, також пошкоджені житлові будинки, гаражі, магазини, аптеки, сонячні електростанції, осколками понівечені автомобілі, а на дорогах залишилися вирви від снарядів.

Зокрема, до поліції звернулася жителька Миколаївщини, яка повідомила, що біля Дар’ївського мосту на Херсонщині російські військові розстріляли її 56-річного батька та заволоділи його автомобілем Chery Tiggo.

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Жителі села Каїри Каховського району розповіли, що на зупинці громадського транспорту окупанти розстріляли людину.

А під час окупації Великої Олександрівки російські загарбники розграбували автошколу та знищили майно, яке не змогли вивезти.

Водночас в Олешках за наводкою місцевого колаборанта військові РФ почали заселятися в пусті оселі, власники яких тимчасово виїхали.

Жителі мікрорайону Таврійський у Херсоні повідомляють про мародерство російськими військовими, які вибивають двері до квартир та вивозять все майно (побутову та комп’ютерну техніку, плазмові телевізори, холодильники, пральні машинки та навіть одяг).

У Нацполіції наголосили, що слідчі задокументували воєнні злочини Російської Федерації. Поліція розпочала кримінальні провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).