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Факты / Происшествия

Огромная воронка перед домом культуры: ночью РФ атаковала Запорожье

Валентина Летяк, редактор ленты
Обстріл Запоріжжя 18 листопада

Ночью 18 ноября РФ нанесла ракетный удар по пригороду Запорожья. Предварительно ракета С-300 разорвалась перед домом культуры в одном из сел Запорожского района.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух показал огромную воронку, которая образовалась после взрыва, и сильно пострадавшее в результате взрыва здание.

– Ночью враг атаковал наши мирные поселки. В результате попадания ракеты, вероятно С-300, в одном из сел Запорожского района повреждено здание дома культуры, – сообщил он.

К счастью, предварительно пострадавших нет.

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Фото: Олександр Старух 

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