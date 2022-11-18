Ноябрь, 18 в 8:29

Ночью 18 ноября РФ нанесла ракетный удар по пригороду Запорожья. Предварительно ракета С-300 разорвалась перед домом культуры в одном из сел Запорожского района.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух показал огромную воронку, которая образовалась после взрыва, и сильно пострадавшее в результате взрыва здание.

– Ночью враг атаковал наши мирные поселки. В результате попадания ракеты, вероятно С-300, в одном из сел Запорожского района повреждено здание дома культуры, – сообщил он.

К счастью, предварительно пострадавших нет.

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Фото: Олександр Старух