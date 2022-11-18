Листопад, 18 в 8:29

Вночі 18 листопада РФ завдала ракетного удару по передмістю Запоріжжя. Попередньо ракета С-300 розірвалася перед будинком культури в одному із сіл Запорізького району.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух показав величезну вирву, яка утворилася після вибуху, та будівлю, яка сильно постраждала внаслідок вибуху.

– Вночі ворог атакував наші мирні селища. Внаслідок влучання ракети, ймовірно С-300, в одному з сіл Запорізького району, пошкоджено будівлю будинку культури, – повідомив він.

На щастя, попередньо, постраждалих немає.

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Фото: Олександр Старух