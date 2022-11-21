В Херсоне в здании СБУ оккупанты заминировали каждый кабинет — ОК Юг

Ноябрь, 20 в 22:15

Российские военные заминировали почти каждый кабинет в здании СБУ в Херсоне.

Об этом сообщает спикер ОК Юг Владислав Назаров в Telegram.

Он утверждает, что оккупанты под принтером в здании СБУ заложили мину МЛ7. Похожие “сюрпризы” были обнаружены возле неснимаемых устройств.

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— Мина МЛ7 заложена под принтер и еще многие “сюрпризы” найдены во время разминирования здания СБУ в Херсоне. Мины были почти в каждом кабинете. Поэтому и в некоторых случаях разминирование невозможно, и единственный выход — это подрыв заминированного сооружения, — добавил Назаров.

Напомним, что из-за развязанной РФ полномасштабной войны в Украине заминировано около 30% от всей ее территории.