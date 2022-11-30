Ноябрь, 30 в 7:53

Ночью 30 ноября РФ в очередной раз обстреляла Запорожскую область. Одна из ракет, вероятно, С-300, попала в газораспределительный пункт в одном из населенных пунктов под областным центром, в результате чего начался пожар.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух показал видео последствий.

По его словам, спасателям удалось быстро ликвидировать пожар, однако без газа остались жители трех улиц.

Сейчас смотрят

– Люди, к счастью, не пострадали – и это главное, – подчеркнул он.

Полномасштабная война в Украине длится уже 280-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Олександр Старух