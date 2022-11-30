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Факты / Происшествия

Без газа три улицы: под Запорожьем российская ракета попала в ГРП

Валентина Летяк, редактор ленты
Обстріл Запоріжжя пожежа

Ночью 30 ноября РФ в очередной раз обстреляла Запорожскую область. Одна из ракет, вероятно, С-300, попала в газораспределительный пункт в одном из населенных пунктов под областным центром, в результате чего начался пожар.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух показал видео последствий.

По его словам, спасателям удалось быстро ликвидировать пожар, однако без газа остались жители трех улиц.

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– Люди, к счастью, не пострадали – и это главное, – подчеркнул он.

Полномасштабная война в Украине длится уже 280-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Фото: Олександр Старух

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