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Факти / Надзвичайні події

Без газу три вулиці: під Запоріжжям російська ракета влучила в ГРП

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Обстріл Запоріжжя пожежа

Вночі 30 листопада РФ вкотре обстріляла Запорізьку область. Одна із ракет, ймовірно С-300, влучила в газорозподільчий пункт в одному з населених пунктів під обласним центром, внаслідок чого почалася пожежа.

Голова Запорізької обласної військової адміністраціїї Олександр Старух показав відео наслідків.

За його словами, рятувальникам вдалося швидко ліквідувати пожежу, проте  без газу залишилися жителі трьох вулиці.

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– Люди, на щастя, не постраждали – і це головне, – наголосив він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 280-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Фото: Олександр Старух

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