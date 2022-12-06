Грудень, 06 в 15:26

Російські окупанти у вівторок, 6 грудня, влаштували обстріл тимчасово окупованого ними ж Донецька.

Наразі повідомляють про сімох загиблих серед цивільного населення.

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Рашисти поспішно та вже традиційно вирішили звинуватити у цьому Збройні сили України, але прильоти на деякі будинки свідчать, що обстріли велися з боку тимчасово окупованої Макіївки.

Місцеві ЗМІ пишуть, що під обстрілом опинився Ворошиловський район міста, а над центром міста здіймаються великі клуби диму. Також пишуть про обстріл Київського району міста. А у Калінінському районі повідомляють про приліт у Палац спорту Дружба.

Окупаційна “влада” Донецька заявила про влучання снарядів у будівлю бізнес-центру Центавр плаза, неподалік Донбас Арени.

Також горять автомобілі та торгові павільйони в районі перетину вулиці Челюскінців та проспекту Миру.