Обстріл вели з окупованої Макіївки: росіяни вдарили по Донецьку – є жертви
Російські окупанти у вівторок, 6 грудня, влаштували обстріл тимчасово окупованого ними ж Донецька.
Наразі повідомляють про сімох загиблих серед цивільного населення.
Рашисти поспішно та вже традиційно вирішили звинуватити у цьому Збройні сили України, але прильоти на деякі будинки свідчать, що обстріли велися з боку тимчасово окупованої Макіївки.
Місцеві ЗМІ пишуть, що під обстрілом опинився Ворошиловський район міста, а над центром міста здіймаються великі клуби диму. Також пишуть про обстріл Київського району міста. А у Калінінському районі повідомляють про приліт у Палац спорту Дружба.
Окупаційна “влада” Донецька заявила про влучання снарядів у будівлю бізнес-центру Центавр плаза, неподалік Донбас Арени.
Також горять автомобілі та торгові павільйони в районі перетину вулиці Челюскінців та проспекту Миру.