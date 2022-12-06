Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Обстріл вели з окупованої Макіївки: росіяни вдарили по Донецьку – є жертви

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Потребує перевірки
обстріл Донецька окупантами

Російські окупанти у вівторок, 6 грудня, влаштували обстріл тимчасово окупованого ними ж Донецька.

Наразі повідомляють про сімох загиблих серед цивільного населення.

Зараз дивляться

Рашисти поспішно та вже традиційно вирішили звинуватити у цьому Збройні сили України, але прильоти на деякі будинки свідчать, що обстріли велися з боку тимчасово окупованої Макіївки.

Місцеві ЗМІ пишуть, що під обстрілом опинився Ворошиловський район міста, а над центром міста здіймаються великі клуби диму. Також пишуть про обстріл Київського району міста. А у Калінінському районі повідомляють про приліт у Палац спорту Дружба.

Окупаційна “влада” Донецька заявила про влучання снарядів у будівлю бізнес-центру Центавр плаза, неподалік Донбас Арени.

Також горять автомобілі та торгові павільйони в районі перетину вулиці Челюскінців та проспекту Миру.

Читайте
У лікарні Донецька звезли понад сім сотень поранених окупантів – Генштаб ЗСУ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка