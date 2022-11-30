В больнице Донецка свезли более семи сотен раненых оккупантов – Генштаб ВСУ
В больницы временно оккупированного Донецка привезли более 720 раненых захватчиков.
По имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины информации, военнослужащих подразделений российских оккупационных войск свозили в лечебные учреждения в течение недели.
Тем временем в оккупированной Горловке одну из гражданских больниц перепрофилировали в военный госпиталь.
Теперь, отмечают в Генштабе ВСУ, туда полностью ограничен доступ гражданских лиц.
К больным пропускают только медицинский персонал.
Напомним, что все больше гражданских больниц оккупанты используют для лечения исключительно своих военных и в Луганской области.
В частности, больницы Красного Луча, Антрацита и Лутугино переполнены ранеными оккупантами.
Кстати, телами мертвых захватчиков заполнены и морги.
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