Ноябрь, 30 в 7:09

В больницы временно оккупированного Донецка привезли более 720 раненых захватчиков.

По имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины информации, военнослужащих подразделений российских оккупационных войск свозили в лечебные учреждения в течение недели.

Тем временем в оккупированной Горловке одну из гражданских больниц перепрофилировали в военный госпиталь.

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Теперь, отмечают в Генштабе ВСУ, туда полностью ограничен доступ гражданских лиц.

К больным пропускают только медицинский персонал.

Напомним, что все больше гражданских больниц оккупанты используют для лечения исключительно своих военных и в Луганской области.

В частности, больницы Красного Луча, Антрацита и Лутугино переполнены ранеными оккупантами.

Кстати, телами мертвых захватчиков заполнены и морги.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 280-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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