Серия взрывов в Харькове: ракета попала в частный дом, трое раненых
Фото: Факты ICTV
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию о взрывах в областном центре.
По его словам, к сожалению, российские оккупанты попали в частный дом в Харьковском районе, возник пожар. Среди пострадавших – мужчина и две женщины.
В настоящее время на месте работают все профильные службы и бригады экстренной медицинской помощи.
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Перед этим очевидцы сообщали о серии взрывов в Харькове.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 288-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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