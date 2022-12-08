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Факты / Происшествия

Серия взрывов в Харькове: ракета попала в частный дом, трое раненых

Валентина Летяк, редактор ленты
вибух
Фото: Факты ICTV

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию о взрывах в областном центре.

По его словам, к сожалению, российские оккупанты попали в частный дом в Харьковском районе, возник пожар. Среди пострадавших – мужчина и две женщины.

В настоящее время на месте работают все профильные службы и бригады экстренной медицинской помощи.

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Перед этим очевидцы сообщали о серии взрывов в Харькове.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 288-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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