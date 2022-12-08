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Следы пыток и огнестрельные ранения: в Николаевской области обнаружили тела трех жителей

Юля Захарченко, редактор ленты
Следы пыток и огнестрельные ранения: в Николаевской области обнаружили тела трех жителей
Фото: Офис генпрокурора

На освобожденной территории Николаевской области продолжают фиксировать военные преступления российской армии. В частности, в деоккупированном селе Новопетровка обнаружили тела троих мирных жителей.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, тела принадлежат местным жителям – мужчинам в возрасте 39, 42 и 55 лет. По выводам судебно-медицинских экспертов, у погибших зафиксировали следы пыток.

Фото: Офис генпрокурора

Следователи предполагают, что мужчины погибли в результате военной агрессии РФ, поскольку двое из них еще и имеют огнестрельные ранения. Прокуроры выясняют все обстоятельства преступления.

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Сейчас продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенному с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Согласно действующему законодательству, это преступление наказывается тюремным заключением на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

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Источник: Офис генпрокурора
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