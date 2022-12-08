Следы пыток и огнестрельные ранения: в Николаевской области обнаружили тела трех жителей
На освобожденной территории Николаевской области продолжают фиксировать военные преступления российской армии. В частности, в деоккупированном селе Новопетровка обнаружили тела троих мирных жителей.
По данным Офиса генерального прокурора Украины, тела принадлежат местным жителям – мужчинам в возрасте 39, 42 и 55 лет. По выводам судебно-медицинских экспертов, у погибших зафиксировали следы пыток.
Следователи предполагают, что мужчины погибли в результате военной агрессии РФ, поскольку двое из них еще и имеют огнестрельные ранения. Прокуроры выясняют все обстоятельства преступления.
Сейчас продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенному с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Согласно действующему законодательству, это преступление наказывается тюремным заключением на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.