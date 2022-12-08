Сліди тортур і вогнепальні поранення: на Миколаївщині виявили тіла трьох жителів

Грудень, 08 в 17:02

На звільненій території Миколаївської області продовжують фіксувати воєнні злочини російської армії. Зокрема, у деокупованому селі Новопетрівка виявили тіла трьох мирних жителів.

За даними Офісу генерального прокурора України, тіла належать місцевим мешканцям – чоловікам віком 39, 42 та 55 років. А за висновками судово-медичних експертів, у загиблих зафіксували сліди тортур і катувань.

Слідчі припускають, що чоловіки загинули внаслідок військової агресії РФ, оскільки двоє з них ще й мають вогнепальні поранення. Прокурори з’ясовують всі обставини злочину.

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Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Згідно з чинним законодавством, цей злочин карається тюремним ув’язненням на термін від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.