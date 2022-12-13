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Между оккупированными Мелитополем и Константиновкой ударили по мосту – движение остановлено

Юля Захарченко, редактор ленты
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Между оккупированными Мелитополем и Константиновкой ударили по мосту – движение остановлено

В Запорожской области движение по мосту между временно оккупированным городом Мелитополем и селом Константиновка приостановлено после нанесенного удара, в результате которого повреждены опоры.

Обновлено в 22:07. На месте работает следственная группа, сообщают российские издания.

Обновлено в 21:27. В Запорожской области зафиксирован удар по мосту между временно оккупированными городом Мелитополь и селом Константиновка Мелитопольского района.

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– Произошел удар по мосту между Мелитополем и Константиновкой. Добавляем, что сейчас наша артиллерия плотно бьет по разным локациям на Запорожье.

Будет горячо, хотя оккупантам уже горячо, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

По неофициальной информации, российская армия использовала этот мост для перевозки военной техники и пополнения живой силы.

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