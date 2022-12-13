Помогали врагу с 2014 года: СБУ идентифицировала трех коллаборантов в Луганской области

Декабрь, 13 в 15:14

В Службе безопасности Украины идентифицировали коллаборантов, инициировавших “присоединение” Луганской области к территории Российской Федерации, среди которых была представительница “ЛНР” на переговорах в Минске.

По данным СБУ, установлены еще два “депутата народного совета ЛНР”, которые готовили “нормативную базу” для проведения фейкового плебисцита в Луганской области.

В СБУ отмечают, что именно они в сентябре 2022 года способствовали “голосованию” за псевдозакон о “присоединении” области к составу России.

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Затем коллаборанты направили “обращение” к главарю террористов Леониду Пасечнику с требованием немедленного подписания псевдодокумента.

Одна из злоумышленниц ранее представляла “ЛНР” в состав Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины и занималась выработкой Минских соглашений.

Следователи считают, что все трое коллаборанток еще с 2014 года начали сотрудничать с местной оккупационной администрацией.

Фигуранткам сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1), посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110) действующего Уголовного кодекса.

Колаборантки скрываются на временно оккупированной территории Украины для избежания правосудия. Однако в СБУ уверяют, что всех виновных привлекут к ответственности.