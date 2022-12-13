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Допомагали ворогу з 2014 року: СБУ ідентифікувала трьох колаборантів на Луганщині

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Допомагали ворогу з 2014 року: СБУ ідентифікувала трьох колаборантів на Луганщині
Фото: Depositphotos

​​У Службі безпеки України ідентифікували колаборантів, які ініціювали “приєднання” Луганської області до території Російської Федерації, серед яких була представниця “ЛНР” на переговорах у Мінську.

За даними СБУ, встановлено ще двох “депутатів народної ради ЛНР”, які готували “нормативну базу” для проведення фейкового плебісциту на Луганщині.

У СБУ зазначають, що саме вони у вересні 2022 року сприяли “голосуванню” за псевдозакон про “приєднання” області до складу Росії.

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Потім колаборанти направили “звернення” до ватажка терористів Леоніда Пасічника з вимогою негайного підписання псевдодокумента.

Одна зі зловмисниць раніше представляла “ЛНР” до складу Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Сході України та займалась напрацюванням Мінських угод.

Слідчі вважають, що всі троє колаборанток ще з 2014 року почали співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією.

Фото: СБУ

Фігуранткам повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1), посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110) чинного Кримінального кодексу.

Колаборантки переховуються на тимчасово окупованій території України, щоб уникнути правосуддя. Проте в СБУ запевняють, що всіх винних притягнуть до відповідальності.

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Джерело: СБУ
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