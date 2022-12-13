На Закарпатье погибли супруги, которые включили генератор в гараже
В Закарпатской области погибли супруги в результате отравления угарным газом. По предварительным данным, они включили электрогенератор в гаражном помещении, смежном с жилыми комнатами.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. По данным ГСЧС, трагедия произошла в городе Виноградов на улице Высоцкого.
— Из актуального – генераторы… К сожалению, во время эксплуатации не каждый соблюдает правила безопасности, пренебрегая предупреждениями спасателей. Мини-станции продуцируют не только энергопитание, но и угарный газ. Особенно опасно, когда такие приборы устанавливают в помещениях, – предупреждают в ГСЧС.
Окончательную причину гибели людей устанавливают правоохранители. В ГСЧС призывают быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности во время эксплуатации приборов, генерирующих свет и тепло.