На Закарпатье погибли супруги, которые включили генератор в гараже

Декабрь, 13 в 16:15

В Закарпатской области погибли супруги в результате отравления угарным газом. По предварительным данным, они включили электрогенератор в гаражном помещении, смежном с жилыми комнатами.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. По данным ГСЧС, трагедия произошла в городе Виноградов на улице Высоцкого.

— Из актуального – генераторы… К сожалению, во время эксплуатации не каждый соблюдает правила безопасности, пренебрегая предупреждениями спасателей. Мини-станции продуцируют не только энергопитание, но и угарный газ. Особенно опасно, когда такие приборы устанавливают в помещениях, – предупреждают в ГСЧС.

Окончательную причину гибели людей устанавливают правоохранители. В ГСЧС призывают быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности во время эксплуатации приборов, генерирующих свет и тепло.