На Закарпатті загинуло подружжя, яке увімкнуло генератор у гаражі

Грудень, 13 в 16:15

У Закарпатській області загинуло подружжя внаслідок отруєння чадним газом. За попередніми даними, вони ввімкнули електрогенератор у гаражному приміщенні, суміжному з житловими кімнатами.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. За даними ДСНС, трагедія сталася у місті Виноградів на вулиці Висоцького.

– На часі – генератори… На жаль, під час експлуатації не кожен дотримується правил безпеки, нехтуючи попередженнями рятувальників. Міністанції продукують не лише енергоживлення, а й чадний газ. Особливо небезпечно, коли такі прилади встановлюють у приміщеннях, – попереджають у ДСНС.

Остаточну причину загибелі людей встановлюють правоохоронці. У ДСНС закликають бути обережними та дотримуватися правил пожежної безпеки під час експлуатації приладів, що генерують світло та тепло.