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Факты / Происшествия

Массированная ракетная атака: в Киевской области работает ПВО

Марта Бондаренко, редактор ленты
Подтверждено
Массированная ракетная атака: в Киевской области работает ПВО
Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня во время воздушной тревоги в Киевской области раздались взрывы.

Обновлено в 09:10

По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, российский враг массированно атакует Украину. В Киевской области сработала наша противовоздушная оборона.

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Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российская армия запустила по Украине более 60 ракет.

В настоящее время воздушная тревога продолжается во всех областях Украины.

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