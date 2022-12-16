Массированная ракетная атака: в Киевской области работает ПВО
Подтверждено
Фото: Генштаб ВСУ
Сегодня во время воздушной тревоги в Киевской области раздались взрывы.
Обновлено в 09:10
По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, российский враг массированно атакует Украину. В Киевской области сработала наша противовоздушная оборона.
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Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российская армия запустила по Украине более 60 ракет.
В настоящее время воздушная тревога продолжается во всех областях Украины.