Декабрь, 16 в 10:42

Движение киевского метро временно остановлено на всех ветках. Сейчас подземные станции работают как укрытия.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

— О возобновлении движения сообщим дополнительно, — написал Кличко.

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Напоминаем, в Киеве во время массированной ракетной атаки раздались взрывы в трех районах. Кличко призывает жителей не выходить из укрытий, поскольку атака на столицу продолжается.

Ранее в Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работает наша противовоздушная оборона.