Грудень, 16 в 8:53

Сьогодні під час повітряної тривоги на Київщині пролунали вибухи.

Оновлено о 09:10

За словами голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, російський ворог масовано атакує Україну. На Київщині спрацювала наша протиповітряна оборона.

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Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російська армія запустила по Україні понад 60 ракет.

Наразі повітряна тривога лунає в усіх областях України.