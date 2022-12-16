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Факти / Надзвичайні події

Масована ракетна атака: на Київщині працює ППО

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Підтверджено
Масована ракетна атака: на Київщині працює ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні під час повітряної тривоги на Київщині пролунали вибухи.

Оновлено о 09:10

За словами голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, російський ворог масовано атакує Україну. На Київщині спрацювала наша протиповітряна оборона.

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Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російська армія запустила по Україні понад 60 ракет.

Наразі повітряна тривога лунає в усіх областях України.

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