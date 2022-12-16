На Київщині пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури: діють екстрені вимкнення світла

Грудень, 16 в 14:52

На Київщині пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та дев’ять приватних будинків у різних районах області внаслідок масованої ракетної атаки Російської Федерації.

Внаслідок ударів є троє постраждалих, одна людина у важкому стані. Всім надають медичну допомогу, повідомляє очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

На місцях працюють екстрені служби та представники органів місцевого самоврядування, щоб оцінити руйнування та якнайшвидше почати роботу з відновлення.

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У регіоні діють екстрені вимкнення електрики, проте лікарні та об’єкти критичної інфраструктури функціонують на генераторах.

У деяких громадах є перебої зі зв’язком, постачанням тепла та води. Комунальні служби та енергетики працюють у посиленому режимі, щоб відновити комунікації.

В області цілодобово функціонують понад 400 Пунктів незламності, де є електрика, тепло, інтернет, чай, кава та аптечка.