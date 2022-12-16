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Факты / Происшествия

В Берлине лопнул самый большой цилиндрический аквариум с 1 млн литров воды

Юля Захарченко, редактор ленты
В Берлине лопнул самый большой цилиндрический аквариум с 1 млн литров воды
Фото: Факты ICTV

В центре Берлина разорвался самый большой в мире цилиндрический аквариум, в котором находились более 1,5 тыс. экзотических рыб. По последним данным, пострадали два человека.

По данным иностранных изданий, это произошло в центральном зале одной из гостиниц, расположенных неподалеку от площади Александерплац.

Всех экзотических рыб бешеным потоком воды выбросило из аквариума высотой 14 м, в результате чего они вскоре умерли.

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Известно, что пострадали два человека, других людей эвакуировали из гостиницы. Вылился 1 млн л воды во двор и на улицу.

Причина происшествия пока не установлена. По одной из неподтвержденных версий, аквариум треснул, а затем лопнул из-за понижения температуры воздуха.

На месте продолжают работать спасатели. Движение транспорта возле гостиницы ограничено, специалисты проводят анализ конструкций.

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Источник: Deutsche Welle
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