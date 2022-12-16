У Берліні лопнув найбільший циліндричний акваріум із 1 млн літрів води

Грудень, 16 в 17:34

У центрі Берліна розірвався найбільший у світі циліндричний акваріум, в якому перебували понад 1,5 тис. екзотичних риб. За останніми даними, постраждали двоє людей.

За даними іноземних видань, це сталося у центральній залі одного з готелів, розташованих неподалік площі Александерплац.

Всіх екзотичних риб шаленим потоком води викинуло з акваріума заввишки 14 м, внаслідок чого вони згодом загинули.

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Відомо, що постраждали двоє осіб, інших людей евакуювали з готелю. Вилився 1 млн л води у двір і на вулицю.

Причину події поки що не встановлено. За однією з непідтверджених версій, акваріум тріснув, а потім луснув через зниження температури повітря.

На місці продовжують працювати рятувальники. Рух транспорту біля готелю обмежений, наразі фахівці проводять аналіз конструкцій.