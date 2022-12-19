Декабрь, 19 в 10:13

Сегодня утром, 19 декабря, российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Херсон.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, вражеские снаряды сильно повредили здание Херсонской областной военной администрации.

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На фотографиях видно, что полностью разрушен пролет с первого по четвертый этаж.

— Очередная атака на центр города. Снова повреждено здание Херсонской ОВА, – написал Кирилл Тимошенко.

Оккупанты артобстрелами разрушили часть здания Херсонской ОВА / 4 фотографии

Сегодня с утра Россия атаковала Киев дронами-камикадзе Shahed. По словам начальника КГВА Сергея Попко, во время атаки зафиксировали 23 вражеских дрона, из них 18 уничтожили силы ПВО.

В Соломенском районе обломками повредило дорогу, а также окна многоэтажки в Шевченковском районе.

Фото: Кирилл Тимошенко