Грудень, 19 в 10:13

Сьогодні зранку, 19 грудня, російські окупанти вчергове обстріляли місто Херсон.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, ворожі снаряди дуже сильно пошкодили будівлю Херсонської обласної військової адміністрації.

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На фотографіях видно, що повністю зруйновано проліт з першого по четвертий поверх.

– Чергова атака на центр міста. Знову пошкоджено будівлю Херсонської ОВА, – написав Кирило Тимошенко.

Окупанти артобстрілами зруйнували частину будівлі Херсонської ОВА / 4 фотографии

Сьогодні зранку Росія атакувала Київ дронами-камікадзе Shahed. За словами начальника КМВА Сергія Попка, зафіксували 23 ворожі дрони, з них 18 знищили сили ППО.

У Солом’янському районі уламками пошкодило дорогу, а також вікна багатоповерхівки у Шевченківському районі.

Фото: Кирило Тимошенко