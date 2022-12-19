Применяют давление, насилие и угрозы: СБУ идентифицировала четырех коллаборантов из “МВД ЛНР”

Декабрь, 19 в 18:30

Служба безопасности Украины идентифицировала коллаборантов из оккупационного Министерства внутренних дел РФ в Луганской области, проводящих массовые репрессии против мирных жителей.

В частности, четверо коллаборантов вступили в созданные россиянами карательные подразделения “МВД” на временно захваченной части Луганщины. Среди них – глава “Лисичанского городского отдела МВД ЛНР”.

Когда мужчина занял псевдодолжность, то начал выполнять задачи Кремля для навязывания оккупационного режима и подавления движения сопротивления на Востоке Украины.

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Он применял психологическое давление, насилие и угрожал физической расправой. Также зафиксированы факты похищения людей и кражи их имущества.

Идентифицированы еще три приспешника врага, которые вступили в “районные отделения МВД ЛНР” в Старобельском и Сватовском районах. Новый “оперуполномоченный” и “участковые инспекторы” псевдоорганов занимаются запугиванием украинцев и разграблением домов под видом “обысков”, после которых у людей исчезают деньги, бытовые и личные вещи.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрениях по факту коллаборационной деятельности (по части 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Согласно действующему законодательству, за преступление предусмотрено до 15 лет тюремного заключения с лишением права заниматься определенной деятельностью до 15 лет и возможной конфискацией имущества.