Застосовують тиск, насильство і погрози: СБУ ідентифікувала чотирьох колаборантів з “МВС ЛНР”

Грудень, 19 в 18:30

Служба безпеки України ідентифікувала колаборантів з окупаційного Міністерства внутрішніх справ РФ у Луганській області, яке проводить масові репресії проти мирних жителів.

Зокрема, четверо колаборантів вступили до створених росіянами каральних підрозділів “МВС” на тимчасово захопленій частині Луганщини. Серед них – очільник “Лисичанського міського відділу МВС ЛНР”.

Коли чоловік обійняв псевдопосаду, то почав виконувати завдання Кремля для нав’язування окупаційного режиму і придушення руху опору на Сході України.

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Він застосовував психологічний тиск, насильство та погрожував фізичною розправою. Також зафіксовано факти викрадення людей та викрадення їхнього майна.

Ідентифіковано ще трьох поплічників ворога, які вступили до “районних відділів МВС ЛНР” у Старобільському та Сватівському районах. Новий “оперуповноважений” та “дільничні інспектори” псевдоорганів займаються залякуванням українців та розграбуванням осель під виглядом “обшуків”, після яких у людей зникають гроші, побутові та особисті речі.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозри за фактом колабораційної діяльності (за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України).

Згідно з чинним законодавством, за злочин передбачено до 15 років тюремного ув’язнення з позбавленням права займатися певною діяльністю до 15 років та можливою конфіскацією майна.