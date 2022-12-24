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Факты / Происшествия

Оккупанты снова обстреливают Херсон: прогремело более 10 мощных взрывов

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Вибух
Фото: Depositphotos

Российские захватчики снова обстреливают освобожденный Херсон. В городе прогремело более 10 мощных взрывов, сообщают Telegram-каналы.

— Снова обстрел Херсона, более 10 взрывов, — говорится в сообщении Telegram-канала Украина.

Днем 24 декабря российская армия уже обстреляла Херсон. Советник главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что террористы РФ нанесли удары по городу из реактивной системы залпового огня Град.

По последним данным, известно о 58 раненых, из них 18 человек — в тяжелом состоянии, еще семь людей погибли.

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Херсонская областная прокуратура открыла производство по факту вражеского обстрела Херсона (ч. 2 ст. 438 УК Украины). На месте ударов работают спасатели и другие экстренные службы.

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