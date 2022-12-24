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Окупанти знову обстрілюють Херсон: прогриміло понад 10 потужних вибухів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Вибух
Фото: Depositphotos

Російські загарбники знову обстрілюють звільнений Херсон. У місті прогриміло понад 10 потужних вибухів, повідомляють Telegram-канали.

– Знову обстріл Херсону, більше ніж 10 вибухів, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Україна.

Вдень 24 грудня російська армія вже обстріляла Херсон. Радник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що терористи РФ завдали ударів по місту із реактивної системи залпового вогню Град.

За останніми даними, відомо про 58 поранених, з них 18 осіб — у тяжкому стані, ще семеро людей загинули.

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Херсонська обласна прокуратура відкрила провадження за фактом ворожого обстрілу Херсона (ч. 2 ст. 438 КК України). На місці ударів працюють рятувальники та інші екстрені служби.

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