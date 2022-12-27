Познайомилися у мережі: поліція затримала чоловіка, який зґвалтував 13-річного хлопчика

Грудень, 27 в 14:50

У Харківській області затримали 30-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 13-річного хлопчика у Києві.

Зловмисник познайомився з дитиною у мережі інтернет. Після зустрічі він вчинив щодо хлопчика розпусні дії. За скоєне фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

У поліції Києва повідомили, що у ході досудового розслідування правоохоронці довели причетність уродженця Харківщини до скоєного.

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Повідомлення про зґвалтування хлопчика 2009 року народження надійшло до столичної поліції влітку минулого року.

Оскільки чоловік переховувався від органів слідства, працівники поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою заочно повідомили йому про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування та ч. 2 ст. 156 – розбещення неповнолітніх.

Днями зловмисника вдалося затримати на Харківщині. Наразі фігурант перебуває під вартою.

У середині грудня правоохоронці столиці затримали киянина за підозрою у зґвалтуванні 22-річної похресниці. 53-річний чоловік позбиткувався з дівчини 2001 року народження у себе вдома.