Декабрь, 28 в 12:41

28 декабря в селе Бугаевка Харьковской области на вражеской мине подорвался 47-летний отец со своим семилетним сыном.

Пошли порыбачить: в Харьковской области на мине подорвался отец с семилетним сыном / 4 фотографии

Пострадавшие с взрывными травмами госпитализированы в больницу.

В настоящее время врачи оказывают им всю необходимую помощь.

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Как сообщили следователи, чрезвычайное происшествие произошло, когда отец и сын пошли порыбачить.

Мальчик подорвался на мине, когда, играя, побежал к кустам.

Такая же участь постигла и его отца, когда тот помчал спасать сына.

Правоохранители уже начали досудебное расследование уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны.

– Еще раз призываю всех быть внимательными и осторожными. Особенно на деоккупированных территориях области. Не посещайте леса, лесополосы, не выходите на обочину дорог и т. д. Это может быть опасно для жизни, – предостерегает глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Глава ОВА отмечает: ни в коем случае нельзя касаться подозрительных предметов и сразу сообщать о них правоохранителям или спасателям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 308-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура

Фото: Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура