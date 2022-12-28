Грудень, 28 в 12:41

28 грудня в селі Бугаївка Харківської області на ворожій міні підірвався 47-річний батько із своїм семирічним сином.

Пішли порибалити: на Харківщині на міні підірвався батько з семирічним сином / 4 фотографии

Постраждалі з вибуховими травмами госпіталізовані до лікарні.

Нині лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

Зараз дивляться

Як повідомили слідчі, надзвичайна подія сталась, коли батько та син пішли порибалити.

Хлопчик підірвався на міні, коли, граючись, побіг до кущів.

Така ж доля спіткала і його батька, коли той помчав рятувати сина.

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

– Укотре закликаю всіх бути уважними та обережними. Особливо на деокупованих територіях області. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, не виходьте на узбіччя доріг тощо. Це може бути небезпечно для життя, – застерігає очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Голова ОВА наголошує: у жодному разі не можна чіпати підозрілі предмети та відразу повідомляти про них правоохоронцям або рятувальникам Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 308-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура

Фото: Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура