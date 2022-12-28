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Факти / Надзвичайні події

Пішли порибалити: на Харківщині на міні підірвався батько з семирічним сином

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Підрив на міні в Бугаївці 28 грудня 2022

28 грудня в селі Бугаївка Харківської області на ворожій міні підірвався 47-річний батько із своїм семирічним сином.

Підрив на міні в Бугаївці 28 грудня 2022
Підрив на міні в Бугаївці 28 грудня 2022
Підрив на міні в Бугаївці 28 грудня 2022
Підрив на міні в Бугаївці 28 грудня 2022
Підрив на міні в Бугаївці 28 грудня 2022
Підрив на міні в Бугаївці 28 грудня 2022
Пішли порибалити: на Харківщині на міні підірвався батько з семирічним сином / 4 фотографии

Постраждалі з вибуховими травмами госпіталізовані до лікарні.

Нині лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

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Як повідомили слідчі, надзвичайна подія сталась, коли батько та син пішли порибалити.

Хлопчик підірвався на міні, коли, граючись, побіг до кущів.

Така ж доля спіткала і його батька, коли той помчав рятувати сина.

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

– Укотре закликаю всіх бути уважними та обережними. Особливо на деокупованих територіях області.

Не відвідуйте ліси, лісосмуги, не виходьте на узбіччя доріг тощо. Це може бути небезпечно для життя, – застерігає очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Голова ОВА наголошує: у жодному разі не можна чіпати підозрілі предмети та відразу повідомляти про них правоохоронцям або рятувальникам Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 308-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура

Фото: Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура

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