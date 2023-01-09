Январь, 09 в 14:58

В понедельник, 9 января, российские войска снова обстреляли Херсон. Под огонь попал один из жилых кварталов недавно деоккупированного города.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич и обнародовал видео последствий обстрела.

По его словам, во время очередного обстрела российские оккупанты применили артиллерию.

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– Кровавые российские оккупанты продолжают убивать мирных херсонцев! Сегодня вражеская артиллерия еще раз била по жилому кварталу города, — отметил Янушевич.

Он уточнил, что при обстреле один человек погиб. А еще одна женщина получила сквозное ранение обломками российских снарядов. За ее жизнь сейчас борются врачи.

На обнародованном ОВА видео можно увидеть место удара вражеских снарядов, оборванные провода, тело жертвы обстрела на тротуаре.

Как известно, после деоккупации Херсона город находится под постоянными обстрелами войск РФ. Есть информация, что взрывы в областном центре слышны даже сейчас.

В ночь на 9 января оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне. Они разрушили электроподстанцию, питающую несколько больших котельных.