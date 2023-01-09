Січень, 09 в 14:58

У понеділок, 9 січня, російські війська знову обстріляли Херсон. Під вогонь потрапив один із житлових кварталів нещодавно деокупованого міста.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич та оприлюднив відео наслідків обстрілу.

За його словами, під час чергового обстрілу російські окупанти застосували артилерію.

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– Криваві російські окупанти продовжують вбивати мирних херсонців! Сьогодні ворожа артилерія вкотре била по житловому кварталу міста, – зазначив Янушевич.

Він уточнив, що під час обстрілу одна людина загинула. А ще одна жінка дістала наскрізне поранення уламками російських снарядів. За її життя зараз борються лікарі.

На оприлюдненому ОВА відео можна побачити місце удару ворожих снарядів, обірвані проводи, тіло жертви обстрілу на тротуарі.

Як відомо, після деокупації Херсону місто перебуває під постійними обстрілами військ РФ. Є інформація, що вибухи в обласному центрі чути навіть зараз.

У ніч на 9 січня окупанти атакували об’єкти критичної інфраструктури у Херсоні. Вони зруйнували електропідстанцію, що живить кілька великих котелень.