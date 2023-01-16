Робили на кухні свічки для ЗСУ: батьки врятованої у Дніпрі дівчини загинули під завалами

Січень, 16 в 15:28

23-річна Анастасія Швець, яку врятували після теракту росіян у Дніпрі, повідомила, що її батьків знайшли мертвими під завалами багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу Київ.

— Головною метою для мене було те, щоб знайшли моїх батьків, і мені було все одно, що буде зі мною, головне, щоб дістали їх. Але батьки не вціліли. Їх сьогодні (16 січня, — Ред.) дістали з-під уламків, — сказала Анастасія.

Дівчина розповіла, що була з батьками на кухні, а потім пішла відпочивати перед нічною зміною.

Зараз дивляться

— Ми прийшли додому, бачили, що є тривога, але тікати нам було нікуди. У наших будинках немає сховищ, найближче — у новобудові. Як ми знаємо, туди мало пускали, керуючись тим, що це елітне паркування. І нам до нього ще треба було 10 хвилин добігти. Ми не передчували біди. Батьки в кухні робили свічки для ЗСУ, а я була в кімнаті, — розповіла дівчина.

Анастасія розповіла, що до того, як ракета влучила у будинок, вона встигла пообідати з батьками, поділилися планами на наступний день, після чого вони сказали: Йди відпочивай і закрий двері у кімнату.

Наразі, за словами Анастасії, фізично в неї майже жодних проблем, але моральний стан бажає кращого. Зараз із дівчиною постійно на зв’язку рідні та друзі, які допомагають знайти житло та теплі речі.

— Де жити – знайдеться, але бажання без батьків дуже мало. У мене майже нічого не залишилося. Кажуть, що рятувальники змогли дістати деякі речі з-під завалів. Наразі я не знаю, що мені робити далі, — сказала Анастасія.

Наразі дівчина перебуває у лікарні, адже отримала травми внаслідок прильоту російської ракети у її дім.

У Дніпрі рятувальники третій день розбирають завали зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки. Станом на зараз відомо про 40 загиблих та понад 70 поранених. Долі десятків людей досі залишаються невідомими.

Джерело: ТК Київ

Фото: Арсен Дзодзаєв/hromadske