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Факти / Надзвичайні події

“Бавовна” у порту Маріуполя, окупанти підняли авіацію – Андрющенко

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Порт Маріуполь

У районі порту Маріуполя, куди росіяни нещодавно завезли військову техніку та ППО, прогриміло п’ять гучних вибухів. Відразу після цього окупанти підняли в небо авіацію.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– П’ять гучних вибухів поспіль в Приморському районі Маріуполя. Проросійські чати вичищаються зі швидкістю кулі. Наші повідомляють про джерело вибухів у районі порту. Там саме, де нещодавно окупанти завезли техніку та ППО, – уточнив він.

За його словами, зараз встановлюються втрати ворога внаслідок “бавовни”.

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Андрющенко також наголосив, що окупанти цього разу “майже офіційно повідомили про роботу ППО (щоправда, як завжди, з бравадою про “рабоют наши ракетные войска”)”.

Вибухи у Маріуполі зараз лунають часто. Кілька днів тому були прильоти в районі Порт-Сіті ((місце базування окупантів та Єдиної Росії) та в полях в районі 23-го мікрорайону, де окупанти ховати ППО.

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Фото: Петро Андрющенко

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