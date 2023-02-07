“Бавовна” у порту Маріуполя, окупанти підняли авіацію – Андрющенко
У районі порту Маріуполя, куди росіяни нещодавно завезли військову техніку та ППО, прогриміло п’ять гучних вибухів. Відразу після цього окупанти підняли в небо авіацію.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
– П’ять гучних вибухів поспіль в Приморському районі Маріуполя. Проросійські чати вичищаються зі швидкістю кулі. Наші повідомляють про джерело вибухів у районі порту. Там саме, де нещодавно окупанти завезли техніку та ППО, – уточнив він.
За його словами, зараз встановлюються втрати ворога внаслідок “бавовни”.
Андрющенко також наголосив, що окупанти цього разу “майже офіційно повідомили про роботу ППО (щоправда, як завжди, з бравадою про “рабоют наши ракетные войска”)”.
Вибухи у Маріуполі зараз лунають часто. Кілька днів тому були прильоти в районі Порт-Сіті ((місце базування окупантів та Єдиної Росії) та в полях в районі 23-го мікрорайону, де окупанти ховати ППО.
Фото: Петро Андрющенко