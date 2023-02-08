Во Львове от взрыва аккамулятора в LED-фонаре пострадала женщина
Фото: ГСЧС
Накануне, 7 февраля, в одной из квартир Львова разорвалась аккумулятор в LED-фонаре.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел вечером на улице Сыховская.
37-летняя женщина получила поверхностные повреждения роговицы глаза, но после осмотра медиков от госпитализации отказалась.
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В ГСЧС призывают граждан придерживаться рекомендаций при использовании портативных средств освещения:
- покупайте только сертифицированную продукцию;
- соблюдайте рекомендации производителя;
- не допускайте падения фонарей или попадания влаги на них;
- периодически проверяйте температуру батареи, она может быть теплой, но не горячей;
- аккумулятор может перегреваться вследствие внешнего воздействия, например, оказавшись у плиты, он может нагреться и взорваться;
- не оставляйте фонарь на зарядке без присмотра или ночью.
Ранее мы рассказывали, что на Волыни в многоквартирном доме взорвались два туристических газовых баллона. Мужчину, который как раз подходил к двери помещения, взрывной волной отбросило на лестничную клетку. Его госпитализировали с травмой головы, а его жена получила незначительные ожоги.