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Факты / Происшествия

Во Львове от взрыва аккамулятора в LED-фонаре пострадала женщина

Анастасия Кожушко, редактор ленты
батарея
Фото: ГСЧС

Накануне, 7 февраля, в одной из квартир Львова разорвалась аккумулятор в LED-фонаре.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел вечером на улице Сыховская.

37-летняя женщина получила поверхностные повреждения роговицы глаза, но после осмотра медиков от госпитализации отказалась.

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В ГСЧС призывают граждан придерживаться рекомендаций при использовании портативных средств освещения:

  • покупайте только сертифицированную продукцию;
  • соблюдайте рекомендации производителя;
  • не допускайте падения фонарей или попадания влаги на них;
  • периодически проверяйте температуру батареи, она может быть теплой, но не горячей;
  • аккумулятор может перегреваться вследствие внешнего воздействия, например, оказавшись у плиты, он может нагреться и взорваться;
  • не оставляйте фонарь на зарядке без присмотра или ночью.
батарея

Фото: ДСНС

Ранее мы рассказывали, что на Волыни в многоквартирном доме взорвались два туристических газовых баллона. Мужчину, который как раз подходил к двери помещения, взрывной волной отбросило на лестничную клетку. Его госпитализировали с травмой головы, а его жена получила незначительные ожоги.

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Источник: ГСЧС
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