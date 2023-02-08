Во Львове от взрыва аккамулятора в LED-фонаре пострадала женщина

Февраль, 08 в 15:16

Накануне, 7 февраля, в одной из квартир Львова разорвалась аккумулятор в LED-фонаре.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел вечером на улице Сыховская.

37-летняя женщина получила поверхностные повреждения роговицы глаза, но после осмотра медиков от госпитализации отказалась.

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В ГСЧС призывают граждан придерживаться рекомендаций при использовании портативных средств освещения:

покупайте только сертифицированную продукцию;

соблюдайте рекомендации производителя;

не допускайте падения фонарей или попадания влаги на них;

периодически проверяйте температуру батареи, она может быть теплой, но не горячей;

аккумулятор может перегреваться вследствие внешнего воздействия, например, оказавшись у плиты, он может нагреться и взорваться;

не оставляйте фонарь на зарядке без присмотра или ночью.

Ранее мы рассказывали, что на Волыни в многоквартирном доме взорвались два туристических газовых баллона. Мужчину, который как раз подходил к двери помещения, взрывной волной отбросило на лестничную клетку. Его госпитализировали с травмой головы, а его жена получила незначительные ожоги.