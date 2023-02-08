У Львові від вибуху акамулятора в LED-ліхтарі постраждала жінка

Лютий, 08 в 15:16

Напередодні, 7 лютого, в одній із квартир Львова розірвалась акумуляторна батарея в LED-ліхтарі.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, інцидент стався увечері на вулиці Сихівська.

37-річна жінка отримала поверхневі ушкодження рогівки ока, але після огляду медиків від госпіталізації відмовилась.

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У ДСНС укотре закликають громадян дотримуватися рекомендацій під час користування портативними засобами освітлення:

купуйте лише сертифіковану продукцію;

дотримуйтеся рекомендацій виробника;

не допускайте падіння ліхтарів чи попадання вологи на них;

періодично перевіряйте температуру батареї, вона може бути теплою, але не гарячою:

акумулятор може перегріватися внаслідок зовнішнього впливу, наприклад, опинившись біля плити він може нагрітись і вибухнути;

не залишайте ліхтар на зарядці без нагляду або на ніч.

Раніше ми розповідали, що на Волині у багатоквартирному будинку вибухнули два туристичні газові балони. Чоловіка, який саме підходив до дверей помешкання, вибуховою хвилею відкинуло на сходову клітку. Його госпіталізували з травмою голови, а його дружина отримала незначні опіки.