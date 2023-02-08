У Львові від вибуху акамулятора в LED-ліхтарі постраждала жінка
Фото: ДСНС
Напередодні, 7 лютого, в одній із квартир Львова розірвалась акумуляторна батарея в LED-ліхтарі.
Як повідомили у пресслужбі ДСНС, інцидент стався увечері на вулиці Сихівська.
37-річна жінка отримала поверхневі ушкодження рогівки ока, але після огляду медиків від госпіталізації відмовилась.
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У ДСНС укотре закликають громадян дотримуватися рекомендацій під час користування портативними засобами освітлення:
- купуйте лише сертифіковану продукцію;
- дотримуйтеся рекомендацій виробника;
- не допускайте падіння ліхтарів чи попадання вологи на них;
- періодично перевіряйте температуру батареї, вона може бути теплою, але не гарячою:
- акумулятор може перегріватися внаслідок зовнішнього впливу, наприклад, опинившись біля плити він може нагрітись і вибухнути;
- не залишайте ліхтар на зарядці без нагляду або на ніч.
Раніше ми розповідали, що на Волині у багатоквартирному будинку вибухнули два туристичні газові балони. Чоловіка, який саме підходив до дверей помешкання, вибуховою хвилею відкинуло на сходову клітку. Його госпіталізували з травмою голови, а його дружина отримала незначні опіки.