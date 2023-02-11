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В Днепропетровской области ночью вражеские дроны Shahed ударили в два энергетических объекта

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Днепропетровской области ночью вражеские дроны Shahed ударили в два энергетических объекта
Фото: Нацполиция

Сегодня ночью, 11 февраля, российские оккупанты били ударными дронами по критической инфраструктуре Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, вражеские дроны-камикадзе Shahed попали в два энергетических объекта в Криворожском районе и один в Никопольском. Объект в Криворожском районе атаковали дважды за сутки.

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На обоих – существенные разрушения, произошли пожары. Однако пожарные справились и ликвидировали огонь. Людей не задело.

На местах прилетов работают соответствующие службы.

Вчера вечером, 10 февраля, российские войска атаковали дронами Киевскую область.

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