На Дніпропетровщині вночі ворожі дрони Shahed уразили два енергетичні об’єкти
Фото: Нацполіція
Сьогодні вночі, 11 лютого, російські окупанти гатили ударними дронами по критичній інфраструктурі Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, ворожі дрони-камікадзе Shahed уразили два енергетичні об’єкти у Криворізькому районі та один у Нікопольському. Об’єкт у Криворізькому районі атакували двічі за добу.
Зараз дивляться
На обох – суттєві руйнування, сталися пожежі. Проте вогнеборці впоралися та ліквідували вогонь. Людей не зачепило.
На місцях прильотів працюють відповідні служби.
Вчора ввечері, 10 лютого, російські війська атакували дронами Київщину.