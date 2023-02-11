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Факти / Надзвичайні події

На Дніпропетровщині вночі ворожі дрони Shahed уразили два енергетичні об’єкти

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На Дніпропетровщині вночі ворожі дрони Shahed уразили два енергетичні об’єкти
Фото: Нацполіція

Сьогодні вночі, 11 лютого, російські окупанти гатили ударними дронами по критичній інфраструктурі Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворожі дрони-камікадзе Shahed уразили два енергетичні об’єкти у Криворізькому районі та один у Нікопольському. Об’єкт у Криворізькому районі атакували двічі за добу.

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На обох – суттєві руйнування, сталися пожежі. Проте вогнеборці впоралися та ліквідували вогонь. Людей не зачепило.

На місцях прильотів працюють відповідні служби.

Вчора ввечері, 10 лютого, російські війська атакували дронами Київщину.

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