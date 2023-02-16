В окупованому Армянську в Криму пролунав сильний вибух
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В окупованому Криму знову пролунав вибух – на цей у Вірменську.
Про це розповів заступник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
За його інформацією, потужний вибух пролунав у районі військової частини.
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Місцеві жителі публікують фото та відео стовпа білого диму, але окупаційна влада поки що нічого не говорить.
В Telegram-каналах місцеві жителі повідомляють, що вибухів було три. Дехто говорить, що спрацювала протиповітряна оборона. Також є інформація, що густий дим видно саме за Перекопським перешийком, а не в Армянську.
Зранку повідомлялося, що у Севастополі пролунало кілька вибухів – попередньо, вибухи лунали поблизу російських військових частин.
Фото: скриншот