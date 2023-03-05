В Турции на 25 день после землетрясения из-под завалов спасли собаку

Март, 05 в 15:53

На 25-й день после разрушительного землетрясения, которое всколыхнуло Турцию и Сирию, из-под завалов живым спасли собаку. Это произошло в турецком городе Антакья административного центра Хатай.

Работники специальных служб проводили работы по вывозу мусора в одном из разрушенных зданий, когда услышали шум, который доносился из-под завалов.

Тогда работы прекратили на участке и начали разбор завалов.

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Животное, несмотря на то, что попало в ловушку, нашло себе пищу, и таким образом смогло выжить. Собаку сразу же отправили в передвижную клинику для ветеринарного контроля.

Во время поисков также было найдено бездыханное тело человека, который, вероятно, является владельцем собаки.

6 февраля Турцию и Сирию всколыхнули мощные землетрясения магнитудой 7,7. По последним данным, число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 тыс. Пострадавшими от стихийного бедствия считаются почти 29 млн человек.

Скриншот: Gazete Оksijen

Источник: Gazete Оksijen