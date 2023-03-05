У Туреччині на 25 день після землетрусу з-під завалів врятували пса
На 25-й день після руйнівного землетрусу, який сколихнув Туреччину та Сирію, з-під завалів живим врятували песика. Це сталося у турецькому місті Антак’я адміністративного центру Хатай.
Працівники спеціальних служб проводили роботи з вивезення сміття в одній зі зруйнованих будівель, коли почули шум, який доносився з-під завалів.
Тоді роботи припинили на ділянці і почали розбір завалів.
Рятувальники під завалами знайшли живого пса породи тер’єр.
Тваринка, попри те, що потрапила в пастку, знайшла собі їжу, і таким чином змогла вижити. Собаку відразу ж відправили до пересувної клініки для ветеринарного контролю.
Під час пошуків також було знайдено бездиханне тіло людини, яка, ймовірно, є власником собаки.
6 лютого Туреччину та Сирію сколихнули потужні землетруси магнітудою 7,7. За останніми даними, кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищило 50 тис. Постраждалими від стихійного лиха вважаються майже 29 млн людей.
Скриншот: Gazete Оksijen
Джерело: Gazete Оksijen