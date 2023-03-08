Март, 08 в 15:23

Киберспециалисты Службы безопасности заблокировали 26 Тelegram-каналов, которые препятствовали мобилизации украинских граждан призывного возраста.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Интернет-ресурсы “сообщали” о мероприятиях, которые проводят Территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях.

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– Прежде всего они “сливали” актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали прятаться от представителей военкоматов. Для сбора сведений о “локации” использовали собственную сеть информаторов среди местных жителей. Из-за постоянного “обновления” информации деструктивные каналы быстро “наращивали” собственную аудиторию, которая превысила 400 тыс. подписчиков, — говорится в сообщении.

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники установили личности всех организаторов и администраторов Тelegram-каналов.

Среди них — двое владельцев SMM-компании, которая занимается продвижением интернет-ресурсов с использованием так называемых ботоферм.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов правоохранители обнаружили:

компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий;

банковские карты, на которые злоумышленникам поступали деньги за размещение рекламы.

Сливали места вручения повесток: СБУ заблокировала 26 Тelegram-каналов, которые помогали уклонистам избежать мобилизации / 8 фотографий

Сейчас шести администраторам деструктивных Тelegram-каналов планируется сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) с последующим избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.