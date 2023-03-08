Березень, 08 в 15:23

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували 26 Тelegram-каналів, які перешкоджали мобілізації українських громадян призовного віку.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Інтернет-ресурси “повідомляли” про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях.

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– Насамперед вони “зливали” актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток і закликали ховатися від представників військкоматів. Для збору відомостей про “локації” використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів. Через постійне “оновлення” інформації деструктивні канали швидко “нарощували” власну аудиторію, яка перевищила 400 тис. підписників, – йдеться у повідомленні.

У процесі слідчо-оперативних дій співробітники встановили особи всіх організаторів та адміністраторів Тelegram-каналів.

Серед них – двоє власників SMM-компанії, яка займається просуванням інтернет-ресурсів із використанням так званих ботоферм.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів правоохоронці виявили:

комп’ютери та мобільні телефони із доказами протиправних дій;

банківські картки, на які зловмисникам надходили гроші за розміщення реклами.

Зливали місця вручення повісток: СБУ заблокувала 26 Тelegram-каналів, які допомогали ухилянтам уникнути мобілізації / 8 фотографий

Наразі шести адміністраторам деструктивних Тelegram-каналів планується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань) з подальшим обранням міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.