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Факти / Надзвичайні події

Коригували ворога та зливали розвіддані: СБУ затримала агентів ФСБ

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Коригували ворога та зливали розвіддані: СБУ затримала агентів ФСБ
Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила агентів ФСБ, які шпигували за керівництвом столичних військкоматів. 

Про це повідомляють у пресслужбі відомства. 

– Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації Сил оборони, а також інформували агресора про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури після ворожих ударів, – йдеться у повідомленні.

Шістьох російських агентів з цієї мережі СБУ затримала наприкінці лютого.

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– Наразі затримано ще трьох інформаторів ФСБ. Вони намагалися приховано збирати закриті відомості поблизу українських військових частин, – розповіли у відомстві.

Серед фігурантів – мешканець Київщини, який намагався виявити запасний командний пункт керівництва територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва.

За даними слідчих, він отримав завдання від російських спецслужб – потрапити в приміщення одного з військкоматів та провести там розвідку. 

– Інший зловмисник пішов на співпрацю з ворогом, оскільки розраховував на “посаду” в окупаційній адміністрації у разі захоплення частини південного регіону України, – зазначають слідчі. 

За даними слідства, інформатори були на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником ФСБ, який залучив їх до негласного співробітництва після початку повномасштабного вторгнення.

Коригували ворога та зливали розвіддані: СБУ затримала агентів ФСБ / 5 фотографий

Для комунікації використовували спеціально створений анонімний Telegram-канал.

– Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України), – йдеться у повідомленні. 

Наразі фігуранти під вартою, розслідування триває. 

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Джерело: СБУ
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