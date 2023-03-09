Оккупанты утром обстреляли жилые дома и остановку в Херсоне: погибли три человека
Российские оккупанты с самого утра из минометов бьют по Херсону — взрывы слышались в нескольких районах города.
Обновлено в 11:26. В Херсонской ОВА рассказали, что вражеские снаряды попали в остановку общественного транспорта в Корабельном районе города. Там погибли два человека. Остановка сгорела.
Еще одна женщина погибла, когда осколки боеприпаса попали и в магазин.
Обновлено в 11:06. Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, российские террористы утром обстреляли жилые районы, попали, в частности, в остановку общественного транспорта.
В результате обстрела погибли три человека.
В Херсонской областной прокуратуре рассказали, что еще два человека получили ранения.
Сейчас начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Обстрел города продолжается.
Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщает о “прилетах” в центре Херсона.
Местные жители в соцсетях сообщают об обстрелах Корабельного и Днепровского районов.
Сейчас на месте одного из обстрелов бушует пожар.
Также сегодня под обстрелами был поселок Олешки — там пострадало здание стоматологической поликлиники города. На данный момент информации о пострадавших нет.
Заметим, что Херсон российские захватчики обстреливают почти ежедневно. Взрывы раздавались 5-го, 7-го, 8 марта. “Прилетает” в жилые кварталы города.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 379-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Андрей Ермак