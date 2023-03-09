Март, 09 в 11:26

Российские оккупанты с самого утра из минометов бьют по Херсону — взрывы слышались в нескольких районах города.

Обновлено в 11:26. В Херсонской ОВА рассказали, что вражеские снаряды попали в остановку общественного транспорта в Корабельном районе города. Там погибли два человека. Остановка сгорела.

Еще одна женщина погибла, когда осколки боеприпаса попали и в магазин.

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Обновлено в 11:06. Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, российские террористы утром обстреляли жилые районы, попали, в частности, в остановку общественного транспорта.

В результате обстрела погибли три человека.

В Херсонской областной прокуратуре рассказали, что еще два человека получили ранения.

Сейчас начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрел города продолжается.

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщает о “прилетах” в центре Херсона.

Местные жители в соцсетях сообщают об обстрелах Корабельного и Днепровского районов.

Сейчас на месте одного из обстрелов бушует пожар.

Также сегодня под обстрелами был поселок Олешки — там пострадало здание стоматологической поликлиники города. На данный момент информации о пострадавших нет.

Заметим, что Херсон российские захватчики обстреливают почти ежедневно. Взрывы раздавались 5-го, 7-го, 8 марта. “Прилетает” в жилые кварталы города.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 379-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Андрей Ермак