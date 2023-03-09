Окупанти зранку обстріляли житлові будинки та зупинку у Херсоні: загинуло три людини
Російські окупанти з самого ранку з мінометів гатять по Херсону – вибухи лунали у кількох районах міста.
Оновлено о 11:26. У Херсонській ОВА розповіли, що ворожі снаряди влучили у зупинку громадського транспорту в Корабельному районі міста. Там загинуло дві людини. Зупинка згоріла.
Ще одна жінка загинула, коли уламки боєприпасу влучили й у крамницю.
Оновлено о 11:06. Як повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, російські терористи зранку обстріляли житлові райони, влучили, зокрема, в зупинку громадського транспорту.
Внаслідок обстрілу загинуло три людини.
У Херсонській обласній прокуратурі розповіли, що ще дві людини отримали поранення.
Наразі розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Обстріл міста триває.
Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомляє про “прильоти” в центрі Херсону.
Місцеві жителі у соцмережах повідомляють про обстріли Корабельного та Дніпровського районів.
Наразі на місці одного з обстрілів вирує пожежа.
Також сьогодні під обстрілами було селище Олешки – там постраждала будівля стоматологічної поліклініки міста. Наразі інформації про постраждалих немає.
Зауважимо, що Херсон російські загарбники обстрілюють майже щодня. Вибухи лунали 5-го, 7-го, 8 березня. “Прилітає” у житлові квартали міста.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 379-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Андрій Єрмак