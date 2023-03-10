Хотели украсть 8 га земли: в Киеве разоблачили нардепа и трех сообщников

Март, 10 в 18:21

НАБУ и САП сообщили о подозрении в попытке завладения земельным участком площадью 8 га в Киеве четырем должностным лицам.

Об этом сообщают в пресс-службе НАБУ.

Среди подозреваемых:

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народный депутат Украины IX созыва;

экс-заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Украины — управляющий делами;

бывшие директор и работник ГП Государственный строительный комбинат Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины (Госстройкомбинат).

– Двум лицам — экс-заместителю руководителя Аппарата ВРУ и экс-работнику ГП сообщили о подозрении в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины, поскольку их местонахождение не установлено, — говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, в начале 2020 года у нардепа возник план завладеть участком, на котором располагался Госстройкомбинат, чтобы в дальнейшем построить там жилой комплекс.

Для этого он вступил в сговор с работниками ГП и тогдашним заместителем руководителя Аппарата ВРУ, в сферу управления которого входило упомянутое госпредприятие.

– Экс-директор ГП вопреки закону и без согласования парламента провел аукцион для заключения инвестиционного договора на застройку земельного участка. В нем победила подконтрольная нардепу-организатору схемы компания. В заключенном инвестиционном договоре размер долевого участия госпредприятия определили в сумме около 300 млн грн. Но, как установили НАБУ и САП, реальная стоимость участка и имущества составляла более 525 млн грн, — рассказали в НАБУ.

По данным следствия, впоследствии подозреваемые планировали снести здания и уничтожить имущество комбината якобы из-за их устарелости и неисправности, а также сократить работников госпредприятия.

Их планам помешал наложенный в августе 2021 года по ходатайству НАБУ и САП арест на земельный участок. Благодаря этому его застройку удалось предотвратить.

Учитывая общественный резонанс НАБУ опубликовало часть рассекреченных негласных следственных (розыскных) действий по этому делу.

