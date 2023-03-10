Хотели украсть 8 га земли: в Киеве разоблачили нардепа и трех сообщников
НАБУ и САП сообщили о подозрении в попытке завладения земельным участком площадью 8 га в Киеве четырем должностным лицам.
Об этом сообщают в пресс-службе НАБУ.
Среди подозреваемых:
- народный депутат Украины IX созыва;
- экс-заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Украины — управляющий делами;
- бывшие директор и работник ГП Государственный строительный комбинат Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины (Госстройкомбинат).
– Двум лицам — экс-заместителю руководителя Аппарата ВРУ и экс-работнику ГП сообщили о подозрении в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины, поскольку их местонахождение не установлено, — говорится в сообщении.
Как выяснили следователи, в начале 2020 года у нардепа возник план завладеть участком, на котором располагался Госстройкомбинат, чтобы в дальнейшем построить там жилой комплекс.
Для этого он вступил в сговор с работниками ГП и тогдашним заместителем руководителя Аппарата ВРУ, в сферу управления которого входило упомянутое госпредприятие.
– Экс-директор ГП вопреки закону и без согласования парламента провел аукцион для заключения инвестиционного договора на застройку земельного участка. В нем победила подконтрольная нардепу-организатору схемы компания.
В заключенном инвестиционном договоре размер долевого участия госпредприятия определили в сумме около 300 млн грн. Но, как установили НАБУ и САП, реальная стоимость участка и имущества составляла более 525 млн грн, — рассказали в НАБУ.
По данным следствия, впоследствии подозреваемые планировали снести здания и уничтожить имущество комбината якобы из-за их устарелости и неисправности, а также сократить работников госпредприятия.
Их планам помешал наложенный в августе 2021 года по ходатайству НАБУ и САП арест на земельный участок. Благодаря этому его застройку удалось предотвратить.
Учитывая общественный резонанс НАБУ опубликовало часть рассекреченных негласных следственных (розыскных) действий по этому делу.