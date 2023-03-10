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Факти / Надзвичайні події

Хотіли вкрасти 8 га землі: у Києві викрили нардепа та трьох спільників

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
НАБУ
Фото: НАБУ

НАБУ та САП повідомили про підозру у спробі заволодіння земельною ділянкою площею 8 га у Києві чотирьом посадовцям. 

Про це повідомляють у пресслужбі НАБУ.

Серед підозрюваних:

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  • народний депутат України IX скликання;
  • ексзаступник керівника Апарату Верховної Ради України – керуючий справами;
  • колишні директор та працівник ДП Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України (Держбудкомбінат).

– Двом особам – екзаступнику керівника Апарату ВРУ й експрацівнику ДП повідомили про підозру у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України, оскільки їх місцеперебування не встановлено, – йдеться у повідомленні.

Як з’ясували слідчі, на початку 2020 року у нардепа виник план заволодіти ділянкою, на якій розташовувався Держбудкомбінат, аби надалі побудувати там житловий комплекс.

Для цього він вступив у змову з працівниками ДП та тодішнім заступником керівника Апарату ВРУ, до сфери управління якого входило згадане держпідприємство.

– Ексдиректор ДП всупереч закону і без погодження парламенту провів аукціон для укладення інвестиційного договору на забудову земельної ділянки. У ньому перемогла підконтрольна нардепу-організатору схеми компанія.

В укладеному інвестиційному договорі розмір пайової участі держпідприємства визначили у сумі близько 300 млн грн. Натомість, як встановили НАБУ і САП, реальна вартість ділянки й майна становила понад 525 млн грн, – розповіли у НАБУ. 

За даними слідства, згодом підозрювані планували знести будівлі й знищити майно комбінату нібито через їх застарілість і несправність, а також скоротити працівників держпідприємства. 

Їхнім планам завадив накладений у серпні 2021 року за клопотанням НАБУ і САП арешт на земельну ділянку. Завдяки цьому її забудові вдалося запобігти.

З огляду на суспільний резонанс НАБУ опублікувало частину розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій у цій справі.

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Джерело: НАБУ
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